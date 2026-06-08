ブルワーズ―ロッキーズ戦

大事故にもつながりかねない、時速158キロの剛速球が打者の頭部を直撃する事態が米大リーグで発生し、日本のファンも驚きの声を上げている。

ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手は6日（日本時間7日）、敵地ロッキーズ戦の6回無死二塁の場面で、ロッキーズのタイラー・フリーマン外野手の頭部にぶつけスタンドは騒然となった。カウント1-1から、時速98.2マイル（約158キロ）のカットボールがすっぽ抜け、ヘルメットの耳当て付近を直撃した。

鈍い音が響いた直後捕手がフリーマンを抱きかかえ、球審とともに心配そうな様子。マウンドを下りたミジオロウスキーもグラブを頭に当ててしゃがみ込み、深刻な表情を浮かべた。フリーマンは交代したが、歩いてベンチに戻るとファンから拍手が送られた。

米国の「トーキン・ベースボール」公式Xなどがこの緊迫した場面の動画を公開すると、X上に日本人ファンからも心配する声が上がった。

「これはやばい 音もすごい 何もない事を祈る」

「Mizの98マイルのカッターが頭部に…」

「うおー。これはエグい」

「こんなの避けられないわ」

「怖すぎる」

「ミジオロウスキーの球を頭部に受けたら生命の危険あるでしょ」

「速い球投げる投手はホントこれが怖いよね」

「これは逃げようがない」

ミジオロウスキーは続投し、7回を4安打1失点（自責0）、8奪三振の好投。ブルワーズは7-1で勝利を収めている。



（THE ANSWER編集部）