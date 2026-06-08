飼い主さん自身の結婚式のためペットシッターさんにお願いして、初めて『2泊3日のお留守番』を経験した２匹の猫。とっても頑張った２匹との久しぶりの再会にワクワクする飼い主さんでしたが…！？投稿は記事執筆時点で2万回以上の再生数を記録し「シャーも愛情表現の1つだと思うしかないですね」などの声が寄せられています。

【動画：２泊３日の間、ネコを預けることに→『感動の再会』ができると思ったら…『想定外なリアクション』】

初の2泊3日のお留守番

Instagramアカウント「raratan_418」に投稿されたのは、長いお留守番を頑張った長毛猫『ららたん』『るるたん』との再会時の出来事です。飼い主さんは、自身の結婚式のため2泊3日家を空けることになったとか。

ペットシッターさんに1日2回のお世話をお願いしたことで、普段通りの生活が出来ていた２匹だったといいます。久しぶりに帰宅した飼い主さんは、早く会いたくて仕方ない気持ちを押さえ、そっとドアを開けたそうです。

感動の再会のはずが…

ドアを開けた時、すぐ前で待っていたのは…るるたん！これは夢に見た『感動の再会』！？と思いきや…飼い主さんを見た瞬間に「シャー－」と威嚇してきたんだとか。ちょっとショックではありますが忘れているわけではなさそう。

「なんで置いて行ったの！？」「いつまで待たせるつもり！？」と怒っているように見えます。そして後ろには無言で佇むららたんが…。こちらは…怒ると黙るタイプなのでしょうか。沈黙が一番怖かったりもします。

寂しかったんだね！

そして、２匹とも飼い主さんと目を合わせることなく、そのまま横を素通りしていったのだとか。ご立腹なように見えますが、よく見ると２匹とも尻尾が『ピーン』と立っています。内心喜んでいる証拠ではないでしょうか。

きっと、会いたい気持ちが強すぎて怒ってしまっただけで、飼い主さんが戻り安堵と嬉しさを感じているのだと思います。本当は全力で甘えたくても、素直になれない『猫さんあるある』のららたんとるるたんなのでした。

投稿には「しっぽは上がってるから怒りつつも嬉しいはず？笑」「シャーも愛情表現の1つだと思うしかないですね」「2日間は猫にとって1週間くらいだから寂しくて怒ってたかな」「よく見たら後ろのららたんの表情もなんかツボなのよ」などのコメントと共にいいね件数が450件を超え、注目を集めています。

この他にも、Instagramアカウント「raratan_418」には、ららたん、るるたん『わたあめ兄弟』の楽しそうな日々の暮らしがたくさん投稿されています。本来は甘えん坊な２匹のあざと可愛い姿も見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「raratan_418」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。