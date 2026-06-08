猫の抜け毛でイタズラしてみた飼い主さん。すると、されるがままの猫さんの表情が、まるで人間のような『ジト目』顔に！？その表情がSNSに投稿されると、瞬く間に33万回以上も再生され、「ジト目がジワるわぁ♡」「ふふって無意識に声が漏れたw」などの声が寄せられています。

【動画：猫の『抜け毛』で作ったものを猫の頭に乗せてみたら…まさかの表情と『最終形態』】

猫の抜け毛を使って工作

Instagramアカウント「猫メモリー(@nekotachi_memories)」さまは、投稿者さまと一緒に暮らす4匹の猫さんの生活が紹介されています。

毎日多くの抜け毛に悩まされている飼い主さん。そこで、この日は猫ちゃんたちの抜け毛を集めて工作することに。抜け毛をまとめて揉み込み、形を作ると……

う、ウンチだ……！猫ちゃんたちの抜け毛から、ギャグアニメやゲームで見かけるようなお手本のような形のウンチが出来上がってしまったのです！

頭に乗せてみると…

そして飼い主さん。さらにそのウンチを……

頭に乗せてみたのです！すると……

なんとも言えない表情で、ジトーっと飼い主さんを見つめるこたろうくん。まるで「なんやこれ」と言っているような虚無顔です（笑）

最終形態に爆笑する人が続出！

さらに飼い主さん。大量に残っている抜け毛を使って、角付きの帽子を作ることに！

そして、その上にウンチを乗せると……

ギャグ漫画に出てくる登場人物のような見た目に！されるがままジト目で受け入れているこたろうくんの様子も、さらに面白さに磨きをかけています！

あまりにも不服そうな顔をしながらされるがまま、抜け毛で作ったウンチと帽子を乗せられるこたろうくんには、「御猫様の表情含めての芸術！」「ブスッとした表情がなんともいえませんなぁ」「顔がうちのクラスメイトなんよ」「保存して笑いたい時に見ます」などの声が殺到しました！

そんな虚無顔でお地蔵さまのようにイタズラを受け入れるこたろうくんの他の日の様子は、Instagramアカウント「猫メモリー(@nekotachi_memories)」さまで紹介されています。

こたろうくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫メモリー(@nekotachi_memories)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。