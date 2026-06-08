タクシー車内には「おとなしい猫」が

画像はイメージです

2026年5月にTikTok上に投稿された動画が話題になっています。

そこにはタクシー車内の運転席と助手席の間に敷かれたブランケットの上で、かわいらしい茶トラ猫がくつろいでいるようすが映っています。「人形？それとも本物の猫？」と説明がついたこの動画は、すぐに10万1000件以上の「いいね！」を獲得して7450件以上もシェアされました。

このタクシーの後部座席に乗り込んだ女性2人は、静かにくつろいでいる猫に気づき、撫でようと身を乗り出しました。女性の運転手は車内のライトを点灯し、「猫が一緒に乗っていてもかまわないですか？ いやなら乗車をやめていただいてかまいません」と話したのです。

「猫はとても静かでおとなしかったので、最初はまったく気づきませんでした」という2人です。

けがをした猫を運転手が保護

画像はイメージです

このタクシー運転手によると、2024年7月31日の早朝、勤務中に道路脇で意識を失って倒れている猫を見つけて停車したといいます。

猫がまだ息をしていることに気づいて、彼女はすぐに動物病院に連れて行きました。猫は交通事故で重傷を負っていて、脊髄損傷のため後ろ足が麻痺して失禁もしているとわかったのです。しかし彼女は障害のあるペットの世話が難しいことを承知の上で、この猫を引き取ることを決意しました。回復初期には、猫を毎日動物病院に連れて行って治療を受けたそうです。

この愛らしい猫に心を奪われたウェブ民たちは、次のようなコメントを寄せています。

「とってもかわいい！その魅力で、お母さんの売り上げを助けているんだね」

「招き猫になって客を呼び込んで、リピーターになってもらおうとしているんだ」

地域住民が世話する「バイク・タクシー猫」

画像はイメージです

実はタイには、ほかにも有名な「タクシー猫」がいます。

地元の人々に「Meow」と呼ばれるこのメスの野良猫は、ほかの猫たちにいじめられて襲われていました。気の毒に思った近くの市場の商人やバイク・タクシーの運転手など、地元の人々が餌やりをしながら地域で面倒を見るようになったのです。Meowは晴れた日には歩道を歩き、雨の日や日差しが強すぎるときには市場の建物内に避難して過ごしています。

そのうちにある人がバイク・タクシーの運転手の服装に似た「手作りのオレンジ色のベスト」をMeowにプレゼントしました。実際にバイクに乗ることはありませんが、今では運転手たちはこの猫を「バイク・タクシーのボス」として扱っているのです。

Meow人気は外国人観光客にも広まり、この猫を見るだけのために市場を訪れる人々が増えてきました。Meowが市場の屋台の前でくつろぎながら走行するバイク・タクシーを眺めている姿を、多くの観光客が写真に撮って楽しんでいます。

バイク・タクシーの運転手Charlie さんは、「市場の店主や運転手たちがこの猫を世話しています。人々が猫の動画を撮りに来るようになったので、わたしたちは自費を出し合って追加でオレンジ色のベストを買い足しました。Meowにファンがいて、みんなに愛されているのがうれしいです」と笑顔で話してくれました。

出典：

・Cabby in Thailand rescues disabled orange cat, brings it to work daily

・Adorable cat wears custom-made motorcycle taxi jacket matching owners

