1991年の開館から今年（2026年）で35年となる芦屋市立美術博物館。これまでに収蔵した美術作品は約1500点にのぼる。元号が令和になって収蔵した作品と、開館当初に収蔵した作品を合わせて展示し、時の流れを感じてもらう企画展「コレクションの樹、36年目の春−新収蔵品を中心に」が、芦屋市立美術博物館で開かれている。2026年6月28日（日）まで。

展示風景

芦屋市立美術博物館は、芦屋市制50周年記念事業として1991年に開館。その準備室が発足した1989年から作品の収集がスタートした。「収集に当たっては3つの柱があります。『小出楢重をはじめとする近代の洋画家』、『1930年代に新興写真運動を展開した芦屋カメラクラブ』、そして『戦後の前衛美術家集団・具体美術協会』で、これらを中心に芦屋にゆかりのある作家の作品をコレクションしています」と同館の大槻晃実学芸員は話す。

松谷武判『繁殖の63-130』1963年 アクリル 樹脂系接着剤、板 1989年度寄贈 芦屋市立美術博物館蔵

この35年間に同館自体も歴史を紡いできた。1995年の阪神・淡路大震災では、芦屋市も大きな被害を受け厳しい財政状況となり、同館への支出も減額され、「97年以降、作品を購入してコレクションするという動きはなくなりました」（大槻学芸員）。年表を見ると、その時々の同館をめぐる動きと、収蔵された作品がわかる。準備室発足当初は、設立された基金によって作品の購入が行われていたが、2000年以降は、作家自身やその遺族、関係者からの寄贈によってコレクションが拡充されている。近年は植松奎二や山村幸則など現代作家の作品も収蔵されている。

山村幸則 上段：『芦屋体操第一』2012年下段：『芦屋体操第二』2016年（いずれも一部） 写真 2024年度寄贈 芦屋市立美術博物館蔵

映像作品のそばには、ポンポンが。『芦屋体操』の映像を見ながら一緒に体を動かすことができる

「その道のりは、1本の樹が幹を伸ばし枝葉を巡らせていくような成長の過程でもあります。芦屋は古くから白砂青松とうたわれた風光明媚な場所。そこに根を張る樹がこれからも人々の交流の場所となるよう、コレクションを守り、未来へつないでいかなければいけません」と大槻さん。

植松奎二『Between glass and glass -Leaf』2021年 ゴムの木の葉＊インスタレーション 2021年度寄贈 芦屋市立美術博物館蔵「作品の指示書通りに学芸員が展示しています」と大槻学芸員。取材時の葉っぱは「4代目」。

今展では、近年収集された作品と、開館当時のコレクションを並べて展示する。その間の時間の流れを感じてもらうとともに、「美術館に作品が収蔵されるまでには、それを大切に思う人々の手を渡る。収蔵された後も、永く鑑賞されるために修復や額装が施され、調査・研究が行われます。収集に至るまでの物語も感じてほしい」（大槻学芸員）という。

植松奎二『Triangle-Stone/Cloth』2021年 石、綿布 2021年度寄贈 芦屋市立美術博物館蔵

同館に入ってまず目に入るのは、近年収集された植松奎二の作品『Triangle-Stone/Cloth』（2021年）。高さ14メートルの吹き抜けにある幅10メートルの湾曲した壁面を活用した、「同館ならでは」の作品。そして三島喜美代の『Work88M』（1988年）は、1988年に制作されたものだが、作品として展示されたのは2020年のこと。大槻学芸員は「岐阜にあるアトリエの庭に『置いていた』そうです。その約30年もの間、雨や風にさらされ、（三島さんは）その時間も含め作品だと提示している」と分析する。いずれも、同館の空間を生かした展示で「下から見てもいいですが、上から見ると、また違った見え方ですよ」。

三島喜美代『Work88M』 1988年 ミクストメディア（鉄、木、陶、溶融スラグ、砂） 2024年度寄贈 芦屋市立美術博物館蔵

このほか、小出楢重が学生時代に描いた作品や高浜虚子と共演した大正時代の作品、具体美術協会会員の田中敦子や田井智らの新たに発見された作品も初公開する。大槻学芸員は「ここ（芦屋市立美術博物館）に集まった作品は、それぞれに物語をもってここに来てくれました。その経緯を含めて感じてほしい。美術館はそれを見ることができる大切な場所。一人でも多くの方に足を運んでいただき、未来へつなぐ機会にしたいです」と話す。

小出楢重『芦屋風景』1928年 墨、紙 2022年度寄贈 芦屋市立美術博物館蔵

田井智『WORK』不詳 油彩、カンヴァス 2025年度寄贈 芦屋市立美術博物館蔵