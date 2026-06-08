◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、シックスペンスがＧ１初勝利を飾った。初コンビの武豊騎手は、５７歳２か月２４日の史上最年長Ｇ１制覇を達成。同レースは０９年のウオッカ以来、最多タイの４勝目となった。メイショウタバルで連覇を目指す今週の宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）に向け、最年長記録を「さらに更新したい」と意欲を見せた。

千両役者が再び歴史を塗り替えた。武豊は初めてまたがったシックスペンスで、５７歳２か月２４日でのＧ１最年長勝利を達成。「いい仕事ができました。急きょの騎乗で結果出せてすごくうれしいです」と爽やかな笑みからは貫禄が漂う。騎乗予定だったアドマイヤズームの回避が２日に発表され、その翌日、レースの４日前に結成が公表された新コンビ。「日曜日は休みと思っていたからうれしかった（笑）。チャンスのある馬だと思っていたし、できる準備はしてきました」と８番人気の伏兵で虎視たんたんと１着を狙い、自身の最低人気でのＧ１勝利を実現させた。

２番手からの先行策でつかみ取ったＪＲＡ・Ｇ１・８５勝目。武豊は「今までのレースを見ても、切れるというよりしぶといイメージだし、前めでレースをしようと調教師とも話していた」と言うプラン通り、逃げ粘るワールズエンドをかわし、ゴール前で迫ってきたガイアフォースを振り切った。「なんとか頑張ってくれと思ったけど、最後まで分からなかった」と首差の接戦を振り返り、「キズナ産駒で勝てたのはうれしい」と感慨深げ。１３年の日本ダービーを制し、凱旋門賞（４着）にも挑戦した相棒の産駒では初めての重賞勝利をＧ１の舞台で決めた。

レジェンドが「ジョッキー時代から仲が良かった」という田中博調教師にプレゼントした芝のＧ１初タイトル。「調教師になってからを見ていると、向いていたんだなと思います。なかなか乗せてくれなくて『あれっ』となったけど、大一番で乗せてくれて、いい後輩を持ったなと思いました（笑）」と“らしさ”全開のユタカ節で感謝を口にした。

メイショウタバルで連覇がかかる今週末の宝塚記念に向け、弾みをつけた。武豊は「非常に楽しみです。馬も順調にきていると聞いていますし、来週も（最年長）記録を更新したいと思います」と高らかに宣言。２着の大阪杯で先着を許したクロワデュノール打倒へ、燃えたぎる闘志がこもっていた。（角田 晨）