◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

いよいよラストの春Ｇ１。第６７回宝塚記念は１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで争われる。豪華メンバーがそろったが、中心は大阪杯と天皇賞・春を連勝中のクロワデュノール。史上初の古馬Ｇ１春３冠を達成し、褒賞金３億円を獲得なるか注目だ。安田記念で最年長Ｇ１勝利となった武豊の騎乗で連覇を狙うメイショウタバルや、皐月賞＆有馬記念勝ちのミュージアムマイル、Ｇ１・３勝のレガレイラも侮れない。馬券的中のヒントとして「１週前プレーバック」で、トク注馬と陣営コメントを紹介する。

◇クロワデュノール ２５年の日本ダービー馬は春古馬３冠の偉業へ順調な仕上がり。３日はＣＷコースで団野（レースは北村友）を背に、３頭併せの最後方を追走。台風６号による暴雨風も苦にせず、直線で力強く加速して６ハロン８４秒１―１１秒６で最先着した。斉藤崇調教師は「息づかいとかその辺は大丈夫。気持ちの部分と体の引き締めの部分だけかなと思う」と冷静に分析した。（栗東）