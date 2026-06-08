◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト１―７日本ハム（７日・神宮）

日本ハムは７日、ヤクルトに快勝し今季３度目の４連勝。貯金を今季最多に並ぶ「２」とした。「４番・左翼」でスタメン出場したアリエル・マルティネス捕手（３０）は、５回に今季１号となるダメ押しの中越え２ラン。今季は状態が上がらず２度の２軍落ちも経験したが、今季初の４番起用に応え、今季２本目の安打をバックスクリーンに運んだ。

完璧なタイミングで、マルティネスは真っすぐをたたいた。一直線に伸びた打球は、バックスクリーンで弾んだ。リードを４点に広げた５回、なおも２死一塁。ヤクルト先発・奥川の１４８キロを捉えた。今季１号となる中越え２ラン。「第１打席からストレートを仕留めるという気持ちで入っていた。いい形でタイミングが取れて、ホームランになったかなと思います」と胸を張った。

苦しい２か月だった。ＷＢＣではキューバの主軸として活躍したが、開幕から打撃が低迷。２軍での再調整を経て、４月下旬に１軍に復帰したが結果は出なかった。５日に２度目の昇格を果たしたものの、試合開始時点で１９打数１安打、打率５分３厘。２度目の昇格後初のスタメン起用、それも今季初の４番に応える一振りに「責任のある４番の打順を頂けて、期待に応えようと試合に臨んだ。結果を出せてうれしい」と顔をくしゃくしゃにした。

体よりも心がコントロールできなかった。「シーズンの最初のころはかなりメンタルもきましたし、気持ちの部分で難しいこともあった」。自信を取り戻したつもりでも、１軍での結果にはつながらなかった。「今はしっかり切り替えて、チームに貢献するってことだけを考えてやってます」。自身よりチームにフォーカスすることで、平常心で打席に立てている。

チームは４連勝で、貯金も最多タイの２。上位を追いかける態勢が整ってきた。週明けからの本拠地６連戦へ「いい形でエスコンに戻れる。ファンの皆さんと一緒に戦いたい」とマルティネス。チームと共に上昇気流をつかみ、ここまでの鬱憤（うっぷん）を晴らしていく。