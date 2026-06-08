◆静岡県高校総体女子サッカー▽決勝 藤枝順心４―１常葉大橘（７日、静岡・エコパスタジアム）

決勝が行われ、女子は藤枝順心が常葉大橘を４―１で倒して２年ぶりのＶ。順心は東海総体で全国切符を目指す。

藤枝順心が昨年、１３大会ぶりに連続優勝を阻まれた因縁のライバルを下した。堪え忍んでの前半２８分、浜松市出身のＭＦ野本心菜（２年）が、左からのクロスにゴール前で高い打点から先制となるヘディングシュートを決めた。１６７センチの身長を生かした殊勲弾。無我夢中で「ボールがどこに入ったのか最初、分からなかった」と笑顔。仲間から抱擁と祝福を受けた。さらに後半にもＰＫ獲得でＭＦ高田理乃主将（３年）の３点目を演出。同１５分には、４点目を決め、相手を突き放した。

昨年の県決勝でも先発出場したが、チームは２―２からのＰＫ戦の末に敗戦。思うようなプレーができず、悔しさを味わった。それでも、この日は持ち味の独特なリズムのドリブルで存在感を発揮した。「去年は悔しい思いをしたので、自分が得点に絡んで勝てて本当にうれしいです」。雪辱を果たした野本は笑顔を見せた。チームは２０、２１日に磐田ゆめりあで行われる東海総体に挑む。東海４県の上位２チームに与えられる全国高校総体出場権獲得を目指す。（伊藤 明日香）