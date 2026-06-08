８日に１９歳の誕生日を迎えた歌手・中村唯人が、２年目の飛躍を誓った。記念日前に報知新聞社北海道支局を訪れ、４月１５日にリリースした、２作目となる「青春みれん」をＰＲした。

歌の中で印象的なのがサビの「はじめて 本気で惚（ほ）れた人」のフレーズ。「デビュー前に１人だけいましたかね」と思い出しながら歌い上げた。甘いマスク同様の歌声だけでなく、目指すのは「高い音もきれいだけど、低い音の方が魅力だよねっていう歌手」。その両方を存分に出しているお気に入りの同曲の「開放感を皆さんに感じていただきたい」とアピールした。

歌手の道へと導いてくれた作曲家・田尾将実氏の元に中３から毎週通い、３年弱、レッスンを重ねた。４か月前から「見栄えもあるし、かわいいよりもかっこいいと思われたい年頃」と食事制限をして５キロの減量もした努力家。８月には高校時代を過ごした茨城・守谷でワンマンコンサートの開催が決まっている。「満員御礼で埋めたいのが今の一番の目標」。最高のステージとすべく、多忙な中も日々、奮闘している。