〈「いきなりキスしてきた」ほかの患者の太ももをさすったことも⋯「患者のセクハラ」を医師がすぐ解決できない特殊事情〉から続く

入院患者が別の患者の太ももを揉むセクハラ事件が発生。被害者のショックを心配した精神科医だったが、明かされたのは思わず絶句する「意外なオチ」だった。

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精神科医・駒木爽氏の新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届けする。なお、プライバシー保護のため登場人物の名前は仮名、一部のエピソードに脚色を加えている。（全2回の2回目／最初から読む）





写真はイメージ ©getty

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投薬でセクハラは抑制できたが⋯

「怒ってるっていうか、面食らってましたよ。驚いて私にそっと報告してくれました」

病棟では症状の違う患者が一緒に生活しており、注意が必要だ。なにげない行動も精神状態に影響を与えることがある。私は被害者が気になった。

「その患者さん、ショックとか受けていませんかね」

「そんなに気にしてないと思いますけどね。あっ、あの方です」

山本さんが指さした先、ナースステーション横の廊下を50代くらいのぽっちゃりした男性が猫背気味に歩いている。

「関口さん、もともと両方イケる口なのか、それとも男女の区別も曖昧になるほど認知機能が低下しているのか⋯⋯」

そうつぶやくと、間髪いれず山本さんが言う。

「一昨日も違う人の部屋で寝てました。私なら、いきなり関口さんが自分のベッドで寝てたら腰抜かすでしょうね」

その後、薬の効果か、関口さんの性的逸脱行為は少しずつ減っていった。一方で、身のまわりのことはどんどんできなくなった。着替えや洗濯、ベッドのシーツ交換など、職員が手伝わないとまったくやらない。さらに部屋の床でそのまま排泄するようになった。

精神科病院において、動ける認知症は厄介だ。放っておくと、寝静まった患者の部屋に無断で入る。しかもそこで排尿するものだから、全患者から疎うとまれる。こうなれば、就寝時間だけはベッドとトイレだけの保護室で施錠をしてすごしてもらうしかない。

「関口さん、歩き回って思わぬ事故につながるといけないから、夜の間だけ保護室に入ってもらいますね。ちょっとだけ我慢してくださいね」

私がそう伝えても、理解ができているのかいないのか、関口さんはほとんど表情を変えない。ただ、夜、看護師に連れられて保護室に向かう関口さんの背中は少し寂しそうだった。

「発達障害じゃないか診てほしい」

私は常勤として週4日、三王子病院に勤務するかたわら、週2日は外来診察のみのクリニックにアルバイトとして勤めている。

「休みが1日しかないんですか？」と驚かれることもあるが、30代まで週7日働いていたのでたいして苦ではない。そもそも独身で子どももおらず、趣味もない私は週2日休みがあっても時間を持て余し、ダラけて動画鑑賞に費やしてしまったりするため、働いていたほうが社会貢献できて精神衛生上もいい。

アルバイト先の「こころのクリニック三王子」はX県最大のターミナル駅の駅ビルに居を構える。ビル内にはカフェや英会話教室があり、昼夜を問わず人の出入りが絶えない。上層階フロアの通路の突き当たり、白地に淡いグリーンの文字で「こころのクリニック三王子」と記されたプレートがある。自動ドアの向こうに柔らかな間接照明に包まれた待合室が広がっている。

午後イチの診療に訪れた20代の押見裕也さんの問診票には「発達障害じゃないか診てほしい」と記載されている。三王子病院が症状の重い患者を扱うのに対し、こちらを訪れるのは比較的症状の軽い人が多い。

診察室に一人で入ってきた押見さんは短髪細身で、手にはスマホを握りしめており、肩に力が入っている様子がわかった。仕事は倉庫内での梱包作業だと言う。

「自分には能力がないのでは」

「仕事中に上司から『ぼうっとするな』とよく怒られます。一気に2つ以上の仕事を頼まれると、頭がついていかなくて、どれも中途半端になってしまうんです。頼まれたことを忘れることもあって、自分に能力がないのかなって悩んでて⋯⋯」

時折視線は泳ぐものの、要所要所でしっかり目を合わすことができ、落ち着いて椅子に座っている。

「先輩からは『キミは絶対、発達障害だよ』って言われて⋯⋯。ネットで調べたら、ADHDのチェックリストで当てはまることが多かったんです。もしかしたら病気のせいでみんなと同じレベルで働けないのかなって」

発達障害は総合的な評価があって初めて診断される。知識のない人が診断名を断定的に言うなどあってはならないことだ。

押見さんが差し出したスマホ画面には、製薬会社のサイトにある「ADHDセルフチェック」というページが表示されている。無機質なフォントで『ADHDの特性を持っている可能性があります』という診断結果がある。この製薬会社は私もよく処方するADHD治療薬を販売している。こうした一般向けの診断リストは便利だろうが、意図的に患者を増やして薬品の売上げを伸ばそうとしているようにも思えてしまう。見方を変えれば、これだって“先輩からの心ない言葉”と大差ないのではないか。

発達障害には大きく分けてADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)の2つがある。

ADHDは「集中力が続かない」「忘れ物が多い」などの“不注意”、「じっとしていられない」「ずっとしゃべっている」“多動性”、「思いついたことをすぐに行動に移す」「待てない」といった“衝動性”が特徴だ。

ASDは、「他人の感情を推測できない」「相手に合わせることが苦手」という“コミュニケーションの障害”、同じ動きや言葉などへの“強いこだわり”や感覚に対する“過敏性”といった傾向がある。

どちらも患者によって特性に濃淡がある。ADHDの患者でも多動性は目立たずに不注意のみが見られる人や、ADHDだけでなくASDの特性が重なっているケースもある。押見さんの話だと、多動性は目立たず、不注意優位の印象を受けるが、軽々に判断はできない。

「忘れ物は多かったと思います」

「子ども時代はどんな感じでしたか？」

「忘れ物は多かったと思います。通信簿にはよく『集中力をつけましょう』って書かれていました。じっとしていられないとかはあまりないと思います。成績は良くもなく悪くもなくで、自分の成績で受かる高校・大学を選んできました」

発達障害ははっきりした原因はわかっていない。生まれつきの脳機能の障害が一因とされ、通常その特性は幼少期から表れる。そのため成長過程で両親や学校の先生が「ほかの子となんか違う？」と感じ、病院を受診することが多い。

一方、症状が目立たないケースもある。小学生だと母親の声掛けなどのフォローにより、学校生活を問題なく送れる。

ところが、一人暮らしなどで親のサポートがなくなったり、職場で複雑な仕事を求められることで、それまで支障がなかった発達障害の特性が一気に表面化する。職場の要求に応えられずに自己肯定感が減弱し、うつ状態になって初めて精神科を受診し、結果“大人の発達障害”と診断されるケースだ。

押見さんからは初診時に詳細に聞き取りを行ない、後日再来院のうえ、臨床心理士による心理検査を受けてもらった。同時に客観的な情報を得るために母親からの聞き取りも行なう。正確な診断を下すためには綿密な聞き取りが欠かせないのだ。

彼の診断結果は⋯

臨床心理士からの情報も踏まえ、私は押見さんを「不注意特性の高いADHD」と診断した。

後日、来院した押見さんに診断結果を伝える。

「ADHDの可能性が高いと思われます」

私はできるだけ感情を込めず淡々と説明する。

「そうなんですね」と言った押見さんの声は平板で、驚きも落胆も感じられない。

ただ目の奥に揺れがあり、この診断を受け入れようと葛藤している心模様が伝わってきた。

「自分のせいじゃなかったってことですよね？」

「少なくとも、怠けていたとか、努力が足りなかったとかいう話ではないと思います。脳の特性による偏りで不得意なことがあり、それが仕事の効率に影響していた可能性はあると思います」

「治るんですか？」

押見さんが恐る恐る尋ねる。

発達障害は治るのか？

発達障害は完全に治療できるものではない。私の経験だと、子どものころに症状が色濃く出ているケースは、薬で症状が改善することが多い。

だが、大人の場合は薬だけではうまくいかない。仕事で求められるレベルは高く、薬で不注意や衝動性が軽減できても、「まわりと同じレベルで働きたい」という希望を実現することは難しいケースが多い。

私はこのことを押見さんに説明した。押見さんは表情を変えず、黙って聞いていた。

患者によっては業務内容を変更したり、仕事自体を変える選択肢を提案する。

押見さんには診断結果とその特性を会社の上司に報告してもらい、それまでの混載梱包(マルチピッキング)業務から、ラインでの検品作業へと変更してもらうことになった。

人は誰しも発達障害の特性を少なからず持っている。診断される人とされない人の違いは特性の“濃さ”だ。特性が真っ黒なら、生活に支障が出て、早期に発達障害と診断される。特性が薄ければ、症状と呼ばれず、その人の個性と捉えられる。

「障害」と「個性」の違いとは

私自身、非常にマイペースで協調性に乏しく、自分の決めたスケジュールどおりに物事が進まないとイライラしてしまう。毎朝起きる時間は同じだし、ほぼ毎日同じ服装だ。これはASDの「こだわり」「急な変化に弱い」に近い特性だと自己分析している。ただ、この程度の“濃さ”なら生活に支障が出ることはない。

「障害」とは「個性」の延長線上にあるのかもしれない。

（駒木 爽／Webオリジナル（外部転載））