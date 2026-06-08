6月7日、高知競馬場で行われた7R・瀬戸特別（4歳上・ダ1600m）は、宮川実騎乗の4番人気、グッドヒューマー（せん12・高知・打越勇児）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のロレンツォ（牡8・高知・田中守）、3着にグラティアスグー（牡6・高知・川野勇馬）が入った。勝ちタイムは1:42.0（不良）。

1番人気で永森大智騎乗、グランレザンドール（牡5・高知・打越勇児）は、4着敗退。

レース序盤、グッドヒューマーが先行、外枠のブルーシンフォニーが差のない2番手に。人気のグランレザンドールとロレンツォはやや後方から。2周目向こう正面で外からグランレザンドール、内からロレンツォ、中からグラティアスグーが進出を開始。直線に向くと逃げ切りを図るグッドヒューマーにロレンツォとグラティアスグーが追い込んでくるも、クビ差を守り抜いたグッドヒューマーが1着でゴールイン。終始内を選択したロレンツォが2着の結果となった。

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「高知でもトップのスピード」

1着 グッドヒューマー

宮川実騎手

「本当に12歳にしてあのような走りを見せてくれたので自分もびっくりしています。すごくスピードのある馬で、スタートしてからのスピードは12歳にして高知でもトップを張れるくらいのスピードがあると思います。これからもグッドヒューマーに負けないくらい、自分もよいパフォーマンスができるよう頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」

グッドヒューマー 64戦22勝

（せん12・高知・打越勇児）

父：ローエングリン

母：ベネラ

母父：フォーティナイナー

馬主：高樽さゆり

生産者：武田牧場

【全着順】

1着 グッドヒューマー

2着 ロレンツォ

3着 グラティアスグー

4着 グランレザンドール

5着 サンライズグリット

6着 ニクソンテソーロ

7着 ダノンウィルヘルム

8着 ブリーザフレスカ

9着 アムレートゥム

10着 ブルーシンフォニー

出走取消 スカンジナビア