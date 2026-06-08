創部８１年目で初となる夏の静岡県大会シード権を獲得した藤枝東が、「粘りの野球」で頂点を狙う。春季県大会では２回戦の磐田南戦で延長１１回タイブレークの末にサヨナラ勝ち。続く袋井戦でも９回に３点を奪って逆転勝ちし、８強まで勝ち進んだ。

快進撃を支えたのが、３番・杉山慶多二塁手（３年）だ。東海大静岡翔洋中で全国中学校大会優勝を経験。しかし高校は野球強豪校ではなく、県内屈指の進学校・藤枝東を選んだ。春は袋井戦で勝ち越し２点適時打を放つなど勝負強さを発揮。今季就任した中村匠監督（４３）が「ここぞという時に打ってくれる」と信頼を寄せる。

昨年、高校生野球科学研究発表会で「野球に流れは存在するのか」を研究した藤枝東。劣勢でも逆転のチャンスがあるという意識が、チームを前向きにしている。杉山は「春の県大会前は春１６強、夏は８強が目標でした。でも春を終えてから３、４時間ミーティングをして、『夏は優勝したい』という思いでチームが一つになりました」

県内有数の進学校だけに、部活動の時間には制約がある。グラウンドも狭く、右翼守備練習ができない。難関大進学希望者が多く、杉山も部活後は塾に通う日々を送る。それでも目指すは中学時代に経験した日本一だ。（伊藤 明日香）