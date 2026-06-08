【高校野球】創部８１年目で夏初シードの藤枝東 県内屈指の進学校は中学時代日本一経験の杉山慶多中心に優勝狙う…全国選手権静岡県大会７月４日から熱戦火ぶた
創部８１年目で初となる夏の静岡県大会シード権を獲得した藤枝東が、「粘りの野球」で頂点を狙う。春季県大会では２回戦の磐田南戦で延長１１回タイブレークの末にサヨナラ勝ち。続く袋井戦でも９回に３点を奪って逆転勝ちし、８強まで勝ち進んだ。
快進撃を支えたのが、３番・杉山慶多二塁手（３年）だ。東海大静岡翔洋中で全国中学校大会優勝を経験。しかし高校は野球強豪校ではなく、県内屈指の進学校・藤枝東を選んだ。春は袋井戦で勝ち越し２点適時打を放つなど勝負強さを発揮。今季就任した中村匠監督（４３）が「ここぞという時に打ってくれる」と信頼を寄せる。
昨年、高校生野球科学研究発表会で「野球に流れは存在するのか」を研究した藤枝東。劣勢でも逆転のチャンスがあるという意識が、チームを前向きにしている。杉山は「春の県大会前は春１６強、夏は８強が目標でした。でも春を終えてから３、４時間ミーティングをして、『夏は優勝したい』という思いでチームが一つになりました」
県内有数の進学校だけに、部活動の時間には制約がある。グラウンドも狭く、右翼守備練習ができない。難関大進学希望者が多く、杉山も部活後は塾に通う日々を送る。それでも目指すは中学時代に経験した日本一だ。（伊藤 明日香）