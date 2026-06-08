◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）

巨人はロッテと延長１２回を戦い、１５年ぶりとなる２日連続引き分けとなった。今季２試合目の先発となった西舘勇陽投手（２４）は７回６安打１失点と好投。しかし、１点リードの９回２死からライデル・マルティネス投手（２９）が安田に痛恨の同点ソロを被弾し、延長は両軍無安打に終わった。それでも橋上秀樹監督代行（６０）は守護神を責めず、４勝２分けで無敗だった週をプラスに捉えた。２位ヤクルトに０・５ゲーム差としたチームは、９日から敵地で楽天３連戦に臨む。

【橋上監督代行に聞く】

―７回の代打・増田大はバントではなくバスターエンドラン。

「相手の守備陣形もちょっと空いているところがありましたので、バントでも増田選手であればしっかり決めてくれるでしょうけども、バスターの（方）がさらに確率が高いかなと思い選択しました」

―キャベッジはベンチスタート。

「昨日のダルベック同様、ちょっと疲労が見えてきていたので。昨日、今日と２人の外国人を休養も兼ねて外そうということは予定通りでした」

―吉川の状態をどう見ているか。

「やっと彼本来のバッティングになってきたなという気はします。ホッとしていますし、本人もホッとしていると思うんですけどね。状態はだいぶ上がってきていると感じています」