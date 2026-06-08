開催：2026.6.8

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 3 - 2 [パイレーツ]

MLBの試合が8日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとパイレーツが対戦した。

ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するパイレーツの先発投手はメイソン・モンゴメリーで試合は開始した。

1回表、1番 スペンサー・ホルウィッツ 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 ATL 0-1 PIT

3回表、2番 ニコラス・ゴンザレス 初球を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでパイレーツ得点 ATL 0-2 PIT

7回裏、9番 マイケル・ハリス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 3-2 PIT

試合は3対2でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのレイナルド・ロペスで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はパイレーツのバッバ・チャンドラーで、ここまで2勝7敗0S。ブレーブスのフエンテスにセーブがつき、4勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 05:18:09 更新