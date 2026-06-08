開催：2026.6.8

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 6 - 4 [オリオールズ]

MLBの試合が8日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとオリオールズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。

5回表、6番 コルトン・カウセル 初球を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 TOR 0-1 BAL、9番 ブレイズ・アレクサンダー 8球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 TOR 0-2 BAL、1番 テーラー・ウォード 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 TOR 0-4 BAL

6回裏、2番 ヨエンドリク・ピナンゴ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-4 BAL、6番 ブランドン・バレンズエラ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブルージェイズ得点 TOR 2-4 BAL、7番 岡本和真 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-4 BAL、8番 アンドレス・ヒメネス 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 4-4 BAL、9番 ネーサン・ルークス 5球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 5-4 BAL

8回裏、6番 ブランドン・バレンズエラ 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 6-4 BAL

試合は6対4でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのアダム・マッコで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで3勝6敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、2勝1敗11Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.235となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 05:30:29 更新