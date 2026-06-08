◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

プレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が同3位の東京ベイを22―13で下し、5季目のリーグワンで初優勝した。2度制した前身のトップリーグを含めれば、18〜19年シーズン以来、7季ぶりの頂点。クラブOBの平尾誠二さんが亡くなってから10年がたち、かつて日本選手権を7連覇した名門が復権を印象づけた。

自慢のアタックで1トライにとどまっても、神戸が日本一へと執念を見せた。李のPGなどで加点して前半を同点で折り返し、後半3分に逆転。その後は自陣で守る時間が長かったが、勝負どころのスチールなどで我慢を続け、22―13でノーサイド。選手たちは涙を流して喜び合い、この試合を最後にニュージーランド代表のヘッドコーチ（HC）に就任するレニーHCは「全員が素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれた」と称えた。

神戸製鋼時代には日本選手権7連覇を果たしたが、リーグワン初年度は7位。続く22〜23年シーズンは9位に沈んだ。その状況下で翌シーズンから指揮を執ったのがレニーHCだった。「スキル、フィットネス、知識。この3つが足りていない」。一切の妥協を許さずに体づくりから選手たちと向き合い、細やかな役割や戦術も落とし込んだ。

就任1季目の24年1月17日には「阪神淡路大震災 1・17のつどい」にスタッフと2人で足を運んだ。神戸という街を理解し、チームにできることを知るためだった。「自分たちが誰を代表して戦っているのか」。会社や地域、ファンとのつながりを明確にし、翌年からは「1・17のつどい」に全選手、全スタッフで参加した。就任3季目。タレントぞろいのチームを結束させ、有終の美を飾った。

クラブOBで「ミスターラグビー」と称された平尾誠二さんが16年に亡くなってから、今年でちょうど10年。チーム最年長で40歳のPR山下は「（平尾さんが）後押しをしてくれたし、上の方で笑っていると思う。いい報告ができる」と感慨に浸った。雌伏の時を乗り越えた名門に、新たな勲章が加わった。 （西海 康平）