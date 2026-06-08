◇女子ゴルフツアー ヨネックス・レディース最終日（2026年6月7日 新潟県 ヨネックスCC＝6483ヤード、パー72）

3打差の単独首位で出たプロ2年目の吉田鈴（22＝大東建託）が3バーディー、2ボギーの71で回り、通算8アンダーでツアー初優勝を果たした。今季13戦目で1人目の初優勝者。米ツアーを主戦場とする姉・優利（26）は通算4勝しており、姉妹での日本ツアー優勝は双子の岩井千怜、明愛に次いで史上4組目となった。

18番で1メートルのバーディーパットを決めると、ようやくクールな表情を緩めた。涙はなく「思ったよりも冷静だった。チャンスをつかめたのは収穫」と落ち着いた口ぶりだった。

追い上げられても攻める気持ちを貫いた。13番パー5はOBのリスクを恐れず2オン。バーディーで一歩抜け出した。14番はギャラリーのベビーカーが倒れるアクシデントでリズムが狂いそうになる中、5メートルのパーパットを沈めた。「優勝争いの中でああいうパットを打てたのは今後につながる」と誇った。

最終ラウンドを前に姉・優利からは「頑張れ」というメッセージとスタンプが届いた。「いつも通りだな」と笑う妹は期待に応え、4組目の姉妹優勝を達成した。

日本女子アマを制すなどエリート街道を歩んだ姉と対照的に自身はプロテストに4度目で合格。比べられる環境で育ち「姉のコピーはしたくない。自分のブランドを確立することが大事」と独自の道を歩んだ。高校もクラブメーカーもあえて姉と違う選択をした。

昨季はあと一歩でシードを逃した。今季はトレーニング量を増やした効果で平均飛距離が約9ヤードアップ。1カ月前にパターを替えてパットも良くなり上位で戦えるようになった。初勝利を手に「体もマネジメントも状況判断も全体的なレベルが上がった。1回勝って試したいことが増えた」と目を輝かせた。

◇吉田 鈴（よしだ・りん）2004年（平16）2月21日生まれ、千葉県市川市出身の22歳。千葉黎明高―日本ウェルネススポーツ大卒。7歳の時に姉・優利の影響でゴルフを始める。アマ時代は21年日本女子アマ4位、オーガスタナショナル女子アマ3度出場など。24年にプロテスト合格。コーチは男子プロ今野康晴。趣味は猫カフェ。オフに父・英隆さんが経営する都内の居酒屋「個室 串天 鮮魚 二十四区末広町店」を手伝うこともある。1メートル53、48キロ。

▼2位・木戸愛 目の前の一打に集中して回れたので、これを積み重ねたい。17番は悔しさもあるけど、また来週頑張りたい。（17番のダブルボギーが響き最長ブランク優勝記録となる12年以来の2勝目逃す）

▼2位・倉林紅 前半はいいプレーができたけど、後半はプレッシャーの中で自分の弱さが出てしまった。最後はいい締めくくりができて良かった。（新人が18番イーグルで自己最高成績）