ラグビーのフランス1部トゥールーズを今季限りで退団するSH斎藤直人（28）が国内復帰することが7日までに分かった。リーグワン1部の古巣・東京SGが最有力となっている。巧みな供給や走力が持ち味で、23年W杯に出場するなど代表通算27キャップを誇る。24年夏からトゥールーズに加入し、昨季は公式戦22試合出場でリーグ制覇に貢献した。今季はここまで同14試合に出場。チームはレギュラーシーズン首位に立ち、今後はプレーオフが控える。

東京SGはトップリーグ時代の17〜18年シーズンを最後に優勝から遠ざかっており、元日本代表SH流が今季限りで現役引退。斎藤の復帰がもたらす影響は大きくW杯イヤーの来季は古巣で頂点を目指す。

◇斎藤 直人（さいとう・なおと）1997年（平9）8月26日生まれ、横浜市出身の28歳。桐蔭学園―早大を経て20年にサントリー（現東京SG）入団。高校と大学で主将を務めた。24年夏にトゥールーズへ移籍。日本代表は21年6月の全英＆アイルランド代表ライオンズ戦でデビューし、23年W杯フランス大会出場。代表通算キャップ27。1メートル65、75キロ。