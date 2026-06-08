サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）へ向けて事前合宿を行っている日本代表は６日、メキシコのモンテレイ近郊で一部を非公開にして調整した。日本時間７日に２６歳の誕生日を迎えたＤＦ瀬古歩夢は、現地取材に訪れているＣ大阪でチームメートだった柿谷曜一朗氏からサプライズの花束を贈られ「もう１０年ぐらいお世話になってる先輩なのでうれしい」と喜んだ。２６歳の抱負は「Ｗ杯優勝でしょ」と即答した。

合宿初日と２日目は一部別メニュー調整で状態が懸念されていたが「疲労を考慮してもらった」と説明。負傷箇所はなく、一部非公開練習となった前日からフルメニューを消化している。

センターバック登録ながら５月３１日のアイスランド戦では所属クラブで経験があるボランチで出場し、圧巻のパフォーマンスを披露。この日も戦術練習では終始ボランチでプレーした。遠藤が全体練習に合流できていないだけに、瀬古にかかる期待も大きい。「言われたポジションで１００％、全力でチームのためにがむしゃらにやるだけ。ボランチであろうとＤＦであろうとＦＷであろうとやることは変わらない」と言い切った。