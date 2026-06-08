今年で放送60周年を迎えた日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）がまた一つ金字塔を打ち立てた。7日放送回で「週間のテレビコメディーパネル番組の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことが発表された。公式認定員から認定証を受け取った三遊亭好楽（79）は「ギプスははめたことあるけどさ、ギネスは初めてですよ」とユーモラスな言い回しで喜んだ。

認定日は番組開始からちょうど60年にあたる先月15日。同じスタイルで大喜利し続けたことが評価された。

番組は初代司会者の立川談志さん発案の「金曜夜席」を引き継ぐ形で1966年に開始。立川さんが作り出した、座布団を良い答えに与えて悪い答えから取る形式の大喜利を脈々と受け継いできた。「山田くん」こと、84年から座布団運びを担当している山田隆夫（69）も名物キャラクターとしてお茶の間に親しまれている。6代目司会の春風亭昇太（66）は「この番組を紡いできてくれた先輩たちに感謝したいと思います」と万感の思いを伝えた。

今月4日には番組SNSに「笑点がついに…重大発表」と投稿され、リニューアルやメンバー交代などのさまざまな臆測を呼んでいたが、その実はギネス認定だった。三遊亭小遊三（79）は「青天のへきれき」と驚くも「これからはギネス世界記録の名に恥じないように、ノーベル賞に向かって頑張ります」と珍目標を掲げた。立川晴の輔（53）は「笑点のこの“世界”がつまり、本当に“ワールド”なんだなと思いました」と、番組の偉大さを改めて口にした。

2月には放送3000回も達成。通算ライブ本数が4月に3000回に到達した人気ロックバンド「THE ALFEE」がゲスト登場する異色コラボも実現した。そして、ついに世界にも認められ、“還暦”を迎えたメモリアルイヤーに新たな花を添えた。これからも、お茶の間に愛される番組として、歴史を座布団のように積み重ねていく。（山内 健司）