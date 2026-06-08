インスタグラム更新

卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さんが6日、自身のインスタグラムを更新。エプロン姿で番組出演を告知すると、ファンの視線が集まった。

石川さんは、「『ザ！鉄腕！DASH！！』に出演させていただきます。 100人食堂というコーナーで兵庫県宍粟市千種町にお邪魔しました！ぜひご覧下さい 放送日 6/7 19:00〜20:54 日本テレビ系列にて」とつづった。

頭にはバンダナ、両手に大根を持って、エプロン姿で笑みを浮かべる写真を添えた。コート上を躍動した現役時代とは雰囲気が一変し、ファンから様々な声が上がった。

「いつ見ても自然に可愛い」

「エプロン姿も、とってもお似合いですね」

「自然体で本当に素敵です」

「惚れてまうやろ〜」

「野菜持ってるだけでこんな可愛いなんて流石です」

「可愛すぎて大根買い忘れるぞこれは」

石川さんは五輪団体戦で2012年ロンドン銀、2016年リオデジャネイロ銅、2021年東京で銀と3大会連続メダル。2023年5月に現役を引退した後はフジテレビで2024年パリ五輪、2026年ミラノ・コルティナ五輪のスペシャルキャスターを務めるなど、多方面で活躍している。



（THE ANSWER編集部）