お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦の長女でシンガー・ソングライターのいしづかくるみが、「うちの父親イチオシのハンバーグ屋さん」を訪問した。

８日までに自身のインスタグラムを更新し「念願のＧＯＬＤ ＲＵＳＨ行ってきた〜！！」と題して投稿。「今回は食べ切れるかな…とか不安で大根おろしハンバーグ３００ｇにしたけど、そんか不安いらないくらい、ここのハンバーグはペロっと食べられちゃう！どうしてもチェダーチーズも食べたすぎて一緒に行った友達に１つ交換してもらった」と２つの味を楽しんだ。

「次は人気の絶対モッツァレラ＆チェダーチーズハンバーグ４５０ｇ食べる。お父さん考案と聞いた渋谷ドームハンバーグも食べなきゃ！！！」と意欲。「そしてー！なによりずっと父から話を聞いてた超お綺麗なクリスティーナさんにお会いできたことが嬉（うれ）しすぎて」。２ショットを撮影した。

「ＧＯＬＤ ＲＵＳＨの可愛いグッズもいただいたー！ありがとうございます。この夏、Ｔシャツ沢山着ます！」とプレゼントに歓喜。「渋谷か新宿行くときは絶対よらなきゃだねー！絶対行く！あと若いお父さんの写真も発見ね笑」と、店内に飾ってあった父の写真も見せた。

くるみは２０２５年６月１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に父の英彦と出演し、「ホンジャマカ石ちゃんの娘さんすげぇエキゾチック美人」「ホンジャマカ石塚さんのお嬢様、なんてお綺麗」とＳＮＳで話題を集めた。