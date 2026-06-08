◆バスケットボール◇静岡県高校総体 ▽女子決勝 浜松開誠館７９―４４浜松南（７日・エコパアリーナ）

男女決勝が行われた。女子は浜松開誠館が浜松南を７９―４４で下し、１０大会連続（２０２０年はコロナ禍で中止）１０回目の優勝を飾った。男子は藤枝明誠が浜松学院興誠に８５―５８で快勝し、５年連続１１回目の優勝を決めた。優勝校が来月２８日に開幕する全国高校総体（大阪府内）に出場する。

２年生シューターがチームに勢いをつけた。浜松開誠館の吉田光咲が第１クオーター（Ｑ）だけで４本の３点シュート（Ｐ）をねじ込んだ。「最初の１本が決まって、いけると思った」。計６本の３Ｐを含め両チーム最多２０得点の活躍で、１９８３年以来４３年ぶりの優勝を目指した浜松南の夢を砕いた。

西部予選では４点差で辛勝した相手に快勝。強度の高いディフェンスで攻撃のリズムを作らせなかった。「今回は４週間、準備してきた」と三島正敬監督（５０）。序盤から１０人前後のメンバーを交代させながら圧力をかけて相手の体力をそいだ。第３Ｑ以降は一気に突き放して、３５点差をつけて圧勝した。

昨年９月に右膝前十字じん帯断裂で全治８か月の重傷を負ったＰＧ牧田知紘（３年）が県大会から復帰。１年から主力の司令塔が戻り、安定感が増した。「まだ長い時間出るのはきついけど、かなり手応えがあります」と、仲間との歓喜の瞬間を味わった。

節目のＶ１０。新人戦、総体、ウィンター杯予選の県大会の連覇を２９に伸ばした。「ウィンターで目標の全国ベスト４に入るために、総体ではどこまでやれるか楽しみです」と牧田。戻ってきた大黒柱とともに県女王が大阪に乗り込む。（塩沢 武士）