◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）

割れんばかりの大歓声に包まれた松本が、右手で大きくガッツポーズした。１―１の７回２死三塁で低めスライダーを捉え、左前へ貴重なタイムリー。「チャンスでみんながつないでくれて、いいヒットが打てた」と得点圏打率３割９分１厘の勝負強さを発揮した。

巧みな技が光った。曲がりの大きいスライダーを武器とするロッテ３番手・中森に対して「狙い球でいろいろ変えながらやりました」と２、４、５球目をノーステップに変更した。「あの打ち方は裏で練習していることだったので、あっちの方がいいかなと」と５球目を新打法で狙い打ち。２２年パ・リーグ首位打者が引き出しの多彩さを示した。

３回無死一塁でも右前へ運び、今季６度目のマルチ。交流戦は３０打数１１安打で打率３割６分７厘と勢いは止まらない。安定感のある外野守備、逆方向への進塁打などチーム打撃も巧みな背番号９は「なんとか仕事したいと思ってやってるので。いい方向にいってるかなと思います」。攻守にマルチな働きが、６月６戦無敗と好調なチームの武器となっている。（内田 拓希）