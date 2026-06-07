『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

今回は、その中から［S］さんの［ジムニーシエラ］を紹介しましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Sさん

車両名：スズキ ジムニーシエラ

装着ホイール：VOLK RACING / TE37XT for J

主な使用シーン：通勤、街乗り、キャンプ

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝TE37XT for J〟を選んだ理由は？

「デザインが気に入ったことに加えて、軽さや性能にも期待できるところが選んだ理由です。ジムニーシエラの足元をスポーティな雰囲気にしたいと思っていたので、ホイール選びにはこだわりました。さらに、周りと被りにくいところも魅力でした。キャンプにも使うクルマだからこそ、見た目のカッコよさだけでなく、しっかりした存在感のあるホイールを選びたかったです」

装着して特に気に入っているポイントは？

「足元の見た目が引き締まったところが気に入っています。デザインの満足度も高く、ホイールを変えたことでクルマ全体の雰囲気も良くなりました。ジムニーシエラとの相性も良く、軽快な印象になったところもポイントです。長く使いたいと思えるホイールですし、所有感が高いところも満足しています」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目の印象はかなり変わりました。ホイールを変えたことで、走りも軽快になったように感じています。さらに、愛車を見るのがより楽しくなりましたし、周囲の人に褒められることも増えました。足元が決まると、ジムニーシエラ全体の雰囲気までグッと良くなると感じています」

いちばん大きかった変化をひと言で言うと？

「カッコよくなりました！」

このホイールは、どんな人におすすめ？

「愛車の雰囲気を変えたい人におすすめしたいです。見た目も走りも大事にしたい人には合うホイールだと思います。RAYSブランドが気になっている人にも、まず履いてみると足元が変わる楽しさを感じられるはずです。ジムニーシエラを自分らしく、カッコよく仕上げたい人におすすめです」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「次に気になるのは、gramLIGHTS 57DR-Xです。スタッドレスタイヤ用のホイールもRAYSにしたいと考えています。夏用だけでなく冬用の足元にもこだわって、季節を問わずRAYSホイールを楽しめる仕様にしていきたいです」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介した［S］さんの［ジムニーシエラ］も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。