「デイリースポーツ主催・西日本学生バスケット・女子決勝、大阪人間科学大７８−７２日本経大」（７日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）

男女の決勝と３位決定戦が行われ、男子は日本経大が関大を９５−７０で下し、２年ぶり３度目の優勝を果たした。女子は大阪人間科学大が１年生のＰＦ三輪美良々の活躍などで、３連覇を目指した日本経大を７８−７２で破り、４年ぶり７度目の優勝を飾った。

４年ぶりの栄冠。大阪人間科学大に笑顔があふれた。３連覇を目指す日本経大を相手に主導権を握り続け、勝ちきった。

主将のＰＧ熊谷のどか（４年）は「高校３年のとき、憧れていた先輩たちが優勝するのを見たことを今でも覚えています。自分たちもいつかはと思っていました。うれしいです」と笑顔を見せた。

苦しい時間帯、やはり頼りになるのは主将だった。第１Ｑで１７−１８と逆転された直後に３点シュートを決めた。第３Ｑの立ち上がりも連続得点を許した直後に、この試合３本目の３点シュート。長渡監督をして「苦しいとき、困ったときに決めてくれる」という言葉通りの活躍だった。

熊谷は「高校からずっとキャプテンだったので最後に自分が決めるといい聞かせて、練習から決めることにこだわってやっています」と話した。

前半はＳＦディクソン・ミッシェル（４年）が華麗なボールさばきで切り裂き、ＰＦ島袋椛（３年）が決めた。後半は木本桜子、桃子（３年）の双子姉妹が波状攻撃で翻弄（ほんろう）した。そして１年生ながら大黒柱のような安定感を見せる三輪が厳しいマークの中、奮闘した。

三輪はＭＶＰに選出され「とにかくうれしい気持ちです。自分だけで取れた賞じゃない。チームで勝てた優勝でした」と笑顔をはじけさせた。

春の全関西に続くタイトル奪取。熊谷は「全部取ります。ここで緩んだら意味がない」と早くも先を見据えていた。