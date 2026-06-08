「デイリースポーツ主催・西日本学生バスケット・男子決勝、日本経大９５−７０関大」（７日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）

男女の決勝と３位決定戦が行われ、男子は日本経大が関大を９５−７０で下し、２年ぶり３度目の優勝を果たした。女子は大阪人間科学大が１年生のＰＦ三輪美良々の活躍などで、３連覇を目指した日本経大を７８−７２で破り、４年ぶり７度目の優勝を飾った。

歓喜の瞬間、日本経大の笑顔がはじけた。スタートからパワーとスピードで関大を圧倒した。開始早々に主将のＰＦ組崎マテウス（４年）が３点シュートを決め、流れを持ってくると、前半を４８−２６と引き離していった。

後半に入り、関大の反撃に遭うが、何とか乗り切った。主将は「勢いがすごくて負けている部分があった。苦しいときこそチーム一丸になって戦おうと、ベンチからも“エナジー出して行こう”って声をかけてもらって、メンタルのサポートをしてもらえた」と一丸の勝利を強調した。

ＭＶＰには組崎が選ばれた。片桐監督は「愛知の無名校（誠信）から入って文武両道でやっている。一番成長した選手です」とその努力をたたえた。

組崎は「１年のときはボールもキャッチできないし、シュートも外してばかり。ディフェンスと声で何とかアピールしていました。監督から“フィジカルをつけないと”と言われて、バランスを崩さずに１０キロくらいサイズアップしました」と振り返った。

２年ぶりの頂点も、ゴールではない。

「優勝はうれしいんですけど、満足はしていない。ＭＶＰにふさわしくない。これから頑張ってふさわしい選手になれ、というメッセージだと思う。目標はインカレの優勝です」

さらなる高みを目指して、再スタートを切る。