「エンゼルス戦は圧巻だったが…」佐々木朗希の“実力開花”を疑問視する声も…強力打線相手での好投が必要と米識者指摘「得点力上位だったのはブルワーズだけ」

佐々木の次の登板が見ものだ(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が好パフォーマンスを続けている。6月5日、本拠地でのエンゼルス戦で7回を被安打2、奪三振10、無失点という内容で、メジャーでの自身最高とも言える投球を披露した。

【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振

ここ6登板はすべて5イニング以上を投げ失点も3点以内にとどめており、ゲームを作る安定感も十分。現地メディアからはその成長ぶりを称える声が相次ぎ、また24歳のさらなる伸びしろへ期待を膨らませる反応なども上がった。

だが、佐々木のこれまでの成績でも、まだ評価を決定づけるには至っていないと説く識者による見解も伝えられている。スポーツサイト『FANSIDED』のザカリー・ロットマン記者は6月6日配信のトピック内で、佐々木の直近6登板の成績を称賛しており、「5月以降の成績だけを見れば、ササキは球界でもトップ10〜15に入る先発投手だったと主張することもできるだろう」と評している。

一方で、「ササキの投球は確かに素晴らしい。しかし、対戦相手にも目を向ける必要がある」と訴えており、「金曜日のエンゼルス戦は圧巻だったが、相手はリーグでも下位クラスのチームであり、なおかつメジャー最多の三振を喫している打線だ」と説明。