「ラグビー・リーグワン１部プレーオフ決勝・神戸２２−１３東京ベイ」（７日、ＭＵＦＧ国立）

神戸（レギュラーシーズン１位）が東京ベイ（３位）に２２−１３で勝ち、５季目のリーグワンで初優勝を果たした。神戸製鋼として戦った前身のトップリーグ２度のＶを含めて、２０１８〜１９年シーズン以来の頂点。この試合を最後にニュージーランド代表監督となるデイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ、６２）の下、前半は１３−１３で折り返し、後半は日本代表ＳＯ李承信（２５）がＰＧで得点を重ねてリードし、無失点に抑えた。東京ベイは３季ぶり２度目の優勝を逃した。

高らかと神戸が日本一のトロフィーを掲げた。かつて日本選手権７連覇などを誇った「神戸製鋼」を前身とする名門は低迷期を経て、リーグワン創設５シーズン目で悲願の初優勝を果たし、歓喜の輪をつくった。共同主将の李は出身地でもある神戸に吉報を届け「このチームで泣いたのは初めて。大好きなチームの新たな歴史をつくれてうれしい」と万感。「苦しいシーズンが続いたが、自分たちが誰を代表しているかを問い続けてラグビーをしてきた。こういう形で恩返しできてうれしい」と感慨を込めた。

頂上決戦にふさわしい死闘となった。前半１６分に先制を許し、３−１３まで差を広げられたが、ＷＴＢブルアのトライなどで追い上げると、前半残り３０秒で李がＰＧを決めて１３−１３の同点で折り返した。

後半３分、李がロングＰＧを決めて逆転に成功。一丸となった堅守で追加点は許さず、最終盤も李がＰＧでとどめを刺した。キック成功率１００％で１７得点を挙げた李は「自分の役割を果たしただけ。みんなが体を張ってくれた」と汗を拭った。

勇退するレニーＨＣのラストマッチで有終の美を飾った。就任前シーズン９位だったチームを３季で復活に導いた名将は「ギリギリの試合だったが、耐えきって勝ち切れた」とたたえ「神戸のサポートは素晴らしかった。（来季以降も）毎年タイトル争いができる素晴らしいチームをつくってほしい」と大きな置き土産を残した。