▼6着オフトレイル（菅原明）調教から成長を感じましたし、競馬でも折り合いの良さにつながったと思います。枠的に馬場の悪いところを通らされるかなと思いましたが、我慢してくれた。やりたい競馬はできました。

▼8着ドラゴンブースト（丹内）最後は脚を使っているんですけどね。もう少し内枠なら良かったです。

▼10着ステレンボッシュ（レーン）スタートして悪くないポジションは取れましたが、全体的に忙しい感じの競馬でした。

▼11着ルクソールカフェ（岩田望）出があまり良くなかったので切り替えて内に行きました。早めに動かしましたが、最後は苦しくなりました。

▼12着シャンパンカラー（岩田康）頑張っているんですけど、前が止まらなかった。具合は良かったです。内を通ったのは問題なかった。

▼13着ウォータリヒト（高杉）今日は流れが向かなかったです。

▼14着シリウスコルト（横山和）もう少し前を考えていましたが、周りの馬も速かったです。悪くない馬ですし、全然やれると思いました。

▼15着サクラトゥジュール（佐々木）スタート後に前に馬が入り、引かざるを得ず、頭を上げて、それがしまいの伸び脚に影響した感じです。もう少しソフトに乗りたかったです。

▼16着ロングラン（ゴンサルベス）いい感じで行けましたが、最後は瞬発力の差が出た感じです。

▼17着スズハローム（藤懸）良さが出ませんでした。周りに馬がいないシチュエーション。もっとスムーズな競馬の方がいいかもしれません。