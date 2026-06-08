阪神・藤川監督が、8日の楽天戦から始まる7連戦へ向け、手を打った。新外国人・ディベイニーと、ファームで調整する3年目右腕・津田の入れ替えを決断した。

「投手をちょっと分厚くして、7連戦に向かいます。いったんそれでスタートしていくという形になります。明日からの戦いに向けた人選と言いますか、ベンチワークになる」

今月1日にモレッタを登録抹消し、3日に百崎を登録。6日の百崎抹消時も、昇格選手は前川だったことから、3日からの対西武、楽天の4試合はリリーフ投手8人態勢で戦った。だが、ソフトバンク、オリックスの敵地6連戦はDH制。打順のめぐりを考えず投手交代を行えるため、ブルペンを1人増やすことで、勝利につながると思えば迷いなくカードを切ることができる。

ディベイニーは、5月27日の日本ハム戦で代打安打を放つも、先発DHを託された31日ロッテ戦で3打数無安打に終わった。今交流戦でDHに入った選手がノーヒットなのは、12球団で阪神だけ。今後DH起用が目される前川や嶋村が、“負の連鎖”を断ち切りたい。 （八木 勇磨）