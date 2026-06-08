リハビリに励む球友へ――聖地のマウンドからエールを送った。阪神・湯浅は5日の楽天戦（甲子園）で3番手として9回に登板。甲子園に鳴り響いたのは、いつもの登場曲ではなくB’zの「OCEAN」だった。

実はこの選曲には、特別な思いが込められていた。公私ともに親交の深い楽天の林が5月に「左肘変形性関節症に対する観血的関節授動術」、ならびに「左肘尺骨骨幹部骨折に対するプレート固定術」を受けたことを発表。B’zの「OCEAN」は林が使用している登場曲で、勇気づけるためにこの一曲を選んだ。

「試合前にインスタ（のメッセージ）に“ちゃんと見とけよ”とだけ送った」

シーズン中も連絡を取り合う2人。試合後はすぐに電話をかけたといい、「テレビ画面からOCEANが聞こえるなと思ったらしくて、うれしいって言ってました」と満面の笑みで教えてくれた。

自主トレをともにし、「12月、1月はほぼ毎日一緒にいた」とかわいがる後輩のひとり。オープン戦で関東を訪れた際は食事へ出かけ、お互いの近況を報告し合ったという。これまでも林の登板した試合は全てチェックしており「ずっといろいろ見てるので、気にしてます」と話した。

湯浅自身も国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」から復活を遂げた。24年に手術を経験し、つらく苦しいリハビリを乗り越えて1軍の舞台に復帰。リハビリ中は先の見えない不安と向き合ってきたからこそ、一日も早い復活を願わずにはいられない。

「自分も病気でいろいろ難しいこともあった。しんどさとか違うかもしれないけど、分かることもあると思う。少しでも力になれれば」

「OCEAN」がつないだ海より深い2人の絆。言葉はなくとも、その思いはきっと伝わった。 （山手 あかり）