元BE:FIRSTのメンバーで、俳優やアーティストとして活動する三山凌輝（27）が7日深夜に放送されたフジテレビ「エンタメサーチバラエティ プレミアの巣窟」（深夜2・30）に出演。初のソロツアーでのおでこを負傷するアクシデントがあったことを告白した。

三山は今年5月に大阪、東京、愛知の3都市で初のソロツアーを開催。このソロツアーで気持ちが高ぶりすぎたがゆえのハプニングあった。番組では、ライブ後におでこへ絆創膏のようなテープを貼りながらも笑顔を見せる三山の写真が紹介された。

今回の収録現場でも同様にテープを貼って登場した三山に対し、MCのキャイ〜ン・天野ひろゆきは「俺もずっと気になってたのよ。イジッていいものかどうかもわからなかった」と理由が判明したことに安どしつつ大笑いした。

負傷の原因について三山は「良いパフォーマンスをしすぎて…頭を足元のモニターにぶつけた」と振り返った。実際のライブ映像も流され、リズムに合わせて頭を大きく前後に振っており「端っこの方で頭打ってました」と説明した。

激突直後、おでこからは血が流れ、額をつたうほどだったというが「それでも歌い続けて」とアドレナリン全開で熱唱。すると「最前列のファンの方が僕のグッズのタオルを渡してくれて」と心配されたことを明かした。