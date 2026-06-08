＜速報＞畑岡奈紗がバーディ発進で首位と1打差 渋野日向子は8番でバーディ先行
＜全米女子オープン 最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦は最終ラウンドが進行中。首位と2打差の5位につける畑岡奈紗が日本時間午前4時15分にティオフ。1番パー5をバーディで飛び出した。
【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”
最終組の2つ前でのラウンド。ティショットがフェアウェイをとらえると、2打目をグリーン奥のラフまで運んだ。ウェッジで1.5メートルに寄せると、丁寧に沈めた。全米は2018年大会から9年連続9度目の出場。21年大会は笹生優花とのプレーオフに惜敗して2位、23年大会は首位から最終日を出たが4位で終えた。悲願のメジャー制覇に向けてのラスト18ホールとなる。渋野日向子はパーを並べていたが、8番で4メートルを沈めてバーディを先行。トータル1アンダーに伸ばしている。桑木志帆が2つ伸ばしトータル2アンダーで前半をプレー中。佐久間朱莉がトータルイーブンパー、山下美夢有がトータル1オーバーにつけている。吉田優利が「68」をマークしてトータル3オーバーでホールアウト。西郷真央はトータル9オーバー、小祝さくらは「75」で回りトータル10オーバーでラウンドを終えている。トータル6アンダーの首位にネリー・コルダ（米国）とキム・セヨン（韓国）。トータル5アンダー・3位タイに畑岡、チョン・インジ（韓国）、ジェニファー・カプチョ（米国）、チャーリー・ハル（イングランド）が続いている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
かなりレアです 渋野日向子の高校生時代【写真】
世界ランク6位が『ライの改善』で2罰打 2ホール後に通告
渋野日向子は『74』で全米V争いから一歩後退「後半はプレッシャーに負けた」
悲願のメジャー制覇へ 畑岡奈紗が受け入れる“緊張”との向き合い方
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