放送作家の野々村友紀子氏（51）が7日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。お笑いコンビ「2丁拳銃」の小堀裕之（52）の妻に対するクレームをバッサリと切り捨てた。

小堀は、野々村氏の夫「2丁拳銃」川谷修士（52）の相方。小堀が結婚25年の妻が、食器を洗う時に、1枚ずつ洗ってすすぐ、を繰り返していると説明し「それよくないんじゃない。1回全部洗ってためといて、すすぎはすすぎだけでやったらいいんじゃないの？って言ったらブチ切れられた」と語った。

共演の男性陣からは「それよくないですね」などという声が上がったが、野々村氏はまず「そりゃそうや。何にもせえへんヤツが、急にこうしたらってアドバイスするの、いっちゃん腹立つ！」と語った。

その上で「なんでこの家そうしてるかっていうたらね。築年数結構古くて、排水が流れにくいんですよ。私全部知ってんねん、この家のこと…ほんまに、だから、まゆみちゃんがやっと編み出した術なの！理由があるねん」と説明した。

さすがに小堀が「築年数まで言わんでください…」と苦笑すると、「アドバイスはいらん！」とバッサリ切り捨てていた。