「阪神（降雨中止）楽天」（７日、甲子園球場）

阪神・藤川球児監督（４５）は７日、８日からの７連戦を前にリリーフを１人増やし、投手の負担を軽減させる考えを明かした。この日、コーチ会議でディベイニーの降格と津田の昇格を決断。「明日からの戦いに向けた人選、ベンチワークになる」と意図を明かした。

断続的に降る雨は回復の兆しなく、１２時１０分に雨天順延が決まった。「日曜日ですしね。残念ですよね」とファンの心情を思った指揮官は、その上で「梅雨ですね。大事な、この時期がないと夏は水が足りなくなる。恵みの雨だと思いますね」と前向きに捉えていた。

交流戦は４勝６敗と負けが先行する。順延になった楽天戦が８日に入ることで、交流戦の終盤は移動を挟んでソフトバンク、オリックスと続く７連戦。前半戦の正念場を迎える中で投手に厚みを持たせる。津田を加えてリリーフを８人から９人に変更。敵地６連戦はＤＨ制になるが、負担軽減が最優先だと判断した。

「ディベイニーと津田を入れ替えて、投手をちょっと分厚くして７連戦に向かいます。それでスタートしていくという形になりますけどね」

石井の負傷離脱に及川やモレッタの不調など、「チームの心臓」と話すリリーフが開幕から固定できなかった。それでも直近４試合では計１２イニングを１失点。岩崎、ドリスの両ストッパーに、復調した及川、工藤や湯浅、畠らも屋台骨を支える。勝負の７連戦。必勝リレーで連勝を狙う。