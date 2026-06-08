◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

リーグワン発足から5季で、優勝1回、準優勝2回、4強1回と上位の常連となった東京ベイ。2年連続で進出した決勝では、神戸に屈した。だが、BL東京、埼玉、東京SG、神戸の4強の牙城に食い込んで、「5強」を鮮明にしたチームの躍進の仕掛け人は、前GMの石川充氏（57）だった。

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フラン・ルディケ。

南半球最高峰のリーグ、スーパーラグビーで「ブルズ」を2度の優勝に導いた名将の名が、代理人の口から出てきた。「これだ！」と思った。実績は申し分ない。さらに石川氏を引き寄せたのが「デカいFWがガンガンやる」南アフリカのラグビースタイル。最初に石川氏が目指したトラクタのFWだった。

ルディケ氏は当時、フランスのチームから誘われていた。「フランスでの交渉から南アフリカに帰る前に、日本に寄ってほしい」。日本の文化、チームの現状、「文化」をつくりたい。日本は安全で、おもてなしの精神があり、子育てにもいい環境だし…。日本のよさも総動員して、ルディケ氏を熱心に口説いた。

同時進行でもう1人、選手の獲得にも動いていた。ピーター“ラピース”ラブスカフニ。後に日本代表主将も務め、東京ベイの象徴的な外国人になる選手だ。「ブルーブルズ（ブルズの母体）の主将として、来日（2015年7月）しているんですよ。南アの選手って、いいなと」。献身的なプレーが、目に焼き付いていた。

殺し文句は、ラピースがクボタに来る、だったのかもしれない。「彼のような選手がクボタと契約することは、本当に素晴らしい。彼のような人格者はいない」とルディケ氏の表情が緩んだ。石川氏が「聖人」と言うほどのラピースは、ブルズでルディケ氏と師弟関係にあった。「フランの息子」が、ラピースの別名でもあった。

2016年3月。クボタはフラン・ルディケ氏のヘッドコーチ就任を発表した。続いてラブスカフニの加入、立川理道の主将就任も発表された。

「導かれるように、すべてがつながってきた」

ルディケ氏は「文化は時間をかけてつくらないといけない」と話し、常に「これからだ」とチームを率いてきた。「みんな結果がほしい。でも、彼のラグビーに対する考え方、真摯に向き合う姿勢がよかった」。立川理道という日本人のリーダー、ラブスカフニという外国人のリーダー、そしてルディケ氏の指導力。すべてがかみ合い、東京ベイの躍進が育まれていった。

東京ベイの文化とは何なのか。ラグビーチームの「文化」は、そこにあるのは、おぼろげに分かるけど、言葉にできない面白さがある。

石川氏は「みんながちゃんと知っているというものですかね。フランがつくった文化は『正しいことを正しくやる』ということです。規律、ルール。正しいことは何かを理解し、それをみんなが同じように正しくやる、ということですかね」

東京ベイには、文化とは別にビジョンがある。「Proud Billboard」。誇りの広告塔。チームが誇りを持ち、グラウンドで誇りを表現することで、見ている人にも誇りを感じてもらう。そのために「正しいことを正しくやる」行動をしなければいけない。

石川氏がGM職に就いた日から15年がたった。ルディケ氏がヘッドコーチに就任し、立川理道が主将になった年から10年がたち、同じ年に加入したラブスカフニは今季で引退する。節目のシーズンに、東京ベイは間違いなく「5強」の一角に食い込んだ。

益本康男社長が生きていたら、何と報告しますか？

かなり意地悪な質問を、最後にしてみた。

「時間はかかったけど、やりましたよ」

石川氏は、少しはにかんで、でも、しっかりとした声で答えた。