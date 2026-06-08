◇交流戦 広島5─2オリックス（2026年6月7日 マツダスタジアム）

広島・岡本駿投手（23）が7日のオリックス戦（マツダ）に先発。今季最長タイとなる7回を4安打2失点と粘投し、4勝目を挙げた。2回の打席では押し出し四球でプロ初打点を記録すると、4回には左前打を放ち、プロ初安打もマーク。若き右腕が投打で躍動して、チームは2連勝となり、交流戦初のカード勝ち越しを決めた。

ピンチを乗り越えた岡本は、ホッと息をはいた。4―0の4回は、四球と3本の安打で2点を返され、なおも2死一、二塁。若月に粘られたが、最後は8球目の外角スライダーで三ゴロにしとめ、鯉党から温かい拍手が送られた。

「いつもより真っすぐが走っていなかったですけど、打たせて取るというのを考えて投げられたのが良かった」

2失点してベンチに戻ると、菊地原投手チーフコーチから「気持ち見せろ」と気合を注入された。気持ちを入れ直し、5回以降は無失点。変化球も駆使し今季最長タイの7回を2失点にまとめた。

この日は、雨の影響で試合開始が1時間遅延した。自身の登板日に雨が多く、チーム内でも“雨男”として周知されているが、ファンからの気遣いもあった。「いい天気になるお守りを、ファンの方が贈ってくれました」。先日、日本唯一の気象神社と言われる「高円寺氷川神社」の“晴守り”が届き、部屋に飾っている。お守り効果もあったか、試合は無事に開催。スタンドには徳島県から駆けつけた両親をはじめ、家族一同が集結し、援軍の後押しを受け、打撃でも躍動した。

2回2死満塁では、宮国からストレートの押し出し四球を選び、プロ初打点を記録。球団投手の初打点が勝利打点となるのは、21年の大道（現ヤクルト）以来、5年ぶりだった。続く4回1死では、片山の外角チェンジアップを左前へ運び、通算12打席目でプロ初安打もマークした。

「1打席目からすごくボールが見えていた。（押し出し四球も）ストライクゾーンに来ていたら、はじき返していたと思う。今日は凄い自信があった」

甲南大入学を機に投手に転向。大学時代は打席に立つことはなく、安打自体も、内野手だった徳島・城南高3年以来だ。投打に渡る活躍に新井監督は「もう言うことない。本当に投げるたびに成長してくれてると思う」と目を細めた。

チームトップに並ぶ4勝目を手にしても、さらなる高みを見据える。「次は8回、9回を投げきれたら」と岡本。今後の活躍が、ますます楽しみだ。（長谷川 凡記）

≪今年もOB会「激励ツアー」で大野会長ら9人が応援観戦≫

OB会による「激励ツアー」が昨年に続いて行われ、大野豊OB会長（70）をはじめ9人が参加。屋内練習場で練習を見学した後、オリックス戦を観戦した。大野会長は「OB会とチームとつながりを持てればいいなと思っていた。普段来られないOBの方も含めて、みんなで応援しようと」と趣旨を説明。売り出し中の名原からは「根性出して頑張ります」とあいさつされたといい、「名原を見ていると気持ちがいい。チームの雰囲気を変えてくれる存在であってほしいし、みんなで力を合わせて頑張ってほしい」と期待を寄せた。