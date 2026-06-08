◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）

９回あと１人で勝利は逃した。しかし、最後まで粘りは見せた。１１年７月３０、３１日のヤクルト戦以来１５年ぶりの２日連続引き分け。橋上監督代行は２―１の９回２死で安田にソロを許し今季初被弾となったマルティネスを「たまにはこういうこともある」とし、「でも昨日（６日）同様バッテリー、守備を含めて失点を防いでくれましたので。よう踏ん張ってくれました」と２日間で計７時間５８分を戦ったナインへ言葉を贈った。

前日は序盤の満塁機を逃していたが、この日は２回に吉川の適時打で先制。その後２度追いつかれたものの、前日同様、投手陣の奮闘が光った。５投手が連投し、救援陣は２日間で延べ１２人が登板。計１０回２／３を１失点だけだった。

ただ、終わってみれば失点への引き金となった守備もあった。１―０の５回１死一塁。バントを試みたロングの小飛球を三塁・坂本は故意にバウンドさせ、一塁へ送球した。一塁・ダルベックが一塁走者・友杉にタッチしてからベースを踏めば併殺だったが、ベースを踏んだ後にタッチ。坂本の頭脳プレーを生かせなかった判断ミスで併殺とはならず、直後の失点につながった。

代行指揮官は「なかなか機転が利かなかったところはありますが、急だったので。ボーンヘッドとは言いがたい。教訓として、次回はそういうことがないようにすると思います」と、こちらも責めずに糧とすることを求めた。

６連戦を４勝２分けで終えた。３試合は１点差勝利で、２分けを含めて接戦で負けなかったことは収穫だ。「１週間で最低５割、毎週貯金ができるようにという話は今日（チームに）しました。２試合勝てませんでしたけど、負けませんでしたので。いい形でつながっていけるんじゃないかと思います」と監督代行。ここまで交流戦７勝３敗２分けで４位。９日から楽天、西武とビジター６連戦。１つでも多くの白星をもぎ取り、リーグ戦に戻る。（田中 哲）