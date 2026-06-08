◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）

巨人はロッテと延長１２回を戦い、１５年ぶりとなる２日連続引き分けとなった。今季２試合目の先発となった西舘勇陽投手（２４）は７回６安打１失点と好投。しかし、１点リードの９回２死からライデル・マルティネス投手（２９）が安田に痛恨の同点ソロを被弾し、延長は両軍無安打に終わった。それでも橋上秀樹監督代行（６０）は守護神を責めず、４勝２分けで無敗だった週をプラスに捉えた。２位ヤクルトに０・５ゲーム差としたチームは、９日から敵地で楽天３連戦に臨む。

２試合続けての１２回ドローだが、マルティネスが土壇場で同点弾を浴びての延長戦。流れ的には巨人に厳しい展開だっただけに、前日同様、中川―田中瑛―赤星がよく粘って引き分けに持ち込んだというべきだろう。６連戦で負けなし。井上が完投した日以外は、どちらに転んでもおかしくないゲームばかりだったから、値打ちのある４勝２分けになった。

西舘も２試合連続で内容のある投球を披露した。ストレートが以前より強くなったように感じたし、左打者の外角高めに真っすぐを使ったり、変化球をその外角からゾーンに入れる工夫もあった。カーブの扱いなど岸田のリードもさえた。

惜しかったと思うのは５回１死一塁、ロングの送りバントで併殺を取れなかった場面。足の速い友杉が走者に残ったため、小川の一打で同点を許した。その後のピンチを抑えるために、西舘がエネルギーを消費したことを含めて、結果的に大きなプレーになってしまった。（野球評論家・清水 隆行）