◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

リーグワン発足から5季で、優勝1回、準優勝2回、4強1回と上位の常連となった東京ベイ。2年連続で進出した決勝では、神戸に屈した。だが、BL東京、埼玉、東京SG、神戸の4強の牙城に食い込んで、「5強」を鮮明にしたチームの躍進の仕掛け人は、前GMの石川充氏（57）だった。

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トップリーグからトップイーストに降格したばかりのチームには、「文化」と言えるものがなかった。

「監督を含めて、チームの文化とか、方向性をつくらないといけないけど、それが監督交代によって変わるわけにはいかないよね、と」

当時のチームも、力強く、泥臭いFWというイメージはあった。しかし、チームのFW合計体重は800キロを割っていた。現在のチームのFW合計体重が約880キロであることを考えると、かなり軽いFWだった。

「当時の流行が、ボールを動かすラグビー。クボタもそれを目指すようになって」と石川氏は振り返る。「そうじゃないよね、と。トラクタ＝泥臭い、力強い。そんなFWをつくりたい」。クボタの主力商品であるトラクタをイメージさせるFWを志向した。

だが、石川氏が最初に着手したのは、大学ラグビーのスターSOの獲得だった。当時、大学No・1と言われたSOは、明大の田村優。石川氏が目をつけたのは、天理大を初の大学選手権決勝に導いた立川理道だった。

「強力FWをマネジメントする選手が必要だと思った。その選手は外国人ではなく、日本人がいい」。石川氏はまず、立川の兄で、同じ天理大で主将を務めた直道を誘った。「キャプテンシーですね。天理大を強くしたのは、直道のキャプテンシーと、グラウンドでの理道のマネジメント」。1歳違いの立川兄弟を熱心にクボタに誘った。

2011年、直道の加入に続いて翌12年に理道がクボタにやってきた。

「2人がきたのは、すごく大きかった」。チームは13年にトップリーグに再昇格した。以後、中位の成績を残すようになったが、チームに「文化」はまだ、育たなかった。

「4強には、勝つ文化がある」と思った石川氏は、すでに文化がある伝統校から選手を採用してみたが、大学の文化がクボタにも当てはまるわけではない。ヘッドコーチにも、外国出身の有名な人物を呼んだが、結果は出なかった。ふと、急死した益本康男元社長の言葉を思い出した。

「トップを知る人間が強化をしないと、トップには到達しない」

益本氏から最初にこう言われた時、石川氏は「腹落ちしなかった」と言う。「人間が成長するためには、ステップを踏まないといけない」と思っていた。中位で停滞するチームを変革するため、石川氏は「トップを知る人間、特に、文化をつくってくれる人」を探し始めた。

代理人を通じて適任のヘッドコーチを探すと、ある名前が出てきた。

「これだ、と思った。ぜひ、ほしい」

すぐに動いた。