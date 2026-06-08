働く人の高齢化を背景に、シニアが仕事中に事故に見舞われる労働災害が増えている。

企業は、従業員が安心して働ける環境を整えてほしい。

厚生労働省によると、２０２４年に起きた労災の死傷者は１３万５０００人に上った。このうち、６０歳以上の人は４万人に達し、２０年前から倍増している。

両手に荷物を持った状態でつまずいたり、トラックの荷台から落ちたりする転倒や転落が典型例だ。加齢に伴って身体機能や体力が低下すると、けがをしやすい。若い人より回復が遅く、仕事を休む期間も長くなる。

定年退職した後、働き続ける高年齢の人は増えている。６０歳以上の労働者は１１００万人を超え、全体の２割を占める。

今後も少子化が続けば、人手不足はますます深刻になるだろう。働くシニアの安全を守ることは、企業経営を守ることにもつながるという認識を新たにしたい。

４月に施行された改正労働安全衛生法は、企業が高年齢者に配慮し、作業環境の改善に努めることを義務づけている。シニア従業員から事故の「ヒヤリ・ハット」事例を聞き取るなどして、職場のリスクを洗い出すことが重要だ。

どのように調査したらいいか分からない企業もあろう。その場合、労働安全コンサルタントといった専門家に相談する選択肢もある。国が中小企業向けの補助金を設けているので検討してほしい。

職場のリスクを分析し、必要な対策を講じることが大切だ。通路の段差をなくし、階段には手すりを設ける、作業場の照明を明るくする、床を滑りにくくするなど危険性の高い所から改善したい。

これから特に懸念されるのが熱中症だ。昨年、仕事中に熱中症になった６０歳以上は４５９人で、５年前の３倍に増えた。除草作業をしていた６０代の男性や、道路工事の交通誘導をしていた７０代の男性ら７人が亡くなった。

高齢者は、暑さや水分不足に対する体の調節機能が落ち、重症化しやすい。体がふらつき、大量の汗をかくといった症状を早期に察知し、迅速に対応できるかどうかが救命のカギを握る。

最近、ヘルメットにセンサーを取りつけ、心拍数や体温の異常を検知できる機器もある。仕事内容に応じ、こうしたデジタル技術を導入することは有効だろう。

勤務を交代制にする、涼しい時間帯に作業する、といった工夫も欠かせない。働く人の命を最優先に、真夏に備えてもらいたい。