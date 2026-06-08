少子化の加速で、一部の私立大学は経営の悪化が深刻な状況だ。

統廃合は避けられないにせよ、地域の教育機能が失われていいのか。社会全体で改めて考える時だ。

財務省は２０４０年までに、全国に６２４校ある私立大のうち、少なくとも２５０校を削減する必要があるという数値目標を初めて公表した。１８歳人口の減少に伴い、すでに半数を超える私立大が定員割れしている。

１８歳人口は今後も減ることが予想される。財務省には、私立大の淘汰（とうた）もなしに、国がこのまま巨額の私学助成金を支出し続けることへの危機感があるのだろう。

私立大の４割削減という今回の案は大学関係者に衝撃を与えた。文部科学省は、少子化に見合う規模の縮減には理解を示しつつ、一律の削減には反発している。

特に経営が厳しいのは、地方の中小規模の私立大だ。だからといって、これらを全て閉校してしまえば、地域住民の学ぶ場や、人材供給の機能が失われてしまう。

大学の存在意義を、定員の充足率や経営の健全性だけで測るべきではなかろう。

とはいえ、私立大の再編は待ったなしだ。２４年には東京工業大と東京医科歯科大が統合し、東京科学大が誕生した。慶応大と東京歯科大も、合意には至らなかったものの、合併の道を探った。

有力な国立大や私立大も、教育研究の質やブランド力の向上を目指して新しい大学像を模索している。学生集めに苦労している中小の私立大に、こうした危機感や経営努力は足りているだろうか。

一部の私立大では、数学の四則演算や英語のｂｅ動詞の使い方など、義務教育程度の内容を教えているケースもあるとされる。それが大学の役割なのか、大学教育はどうあるべきなのか、国や地域で根本から考え直す必要がある。

生き残るためには、複数の大学による統合で経営基盤の強化を図ることなどが重要だ。時代のニーズを踏まえて文理融合型の学部を創設したり、ＡＩ（人工知能）に対応する人材育成に力を入れたりすることも一案だろう。

地域の教育や人材育成は、大学だけの問題ではない。高校や高等専門学校（高専）などとの役割分担を考慮して、職業教育を充実させていくことも必要だ。

私立大が経営破綻した場合、学生が行き場を失うことがあってはならない。いざという時に備え、学生保護の仕組み作りを進めておくことも欠かせない。