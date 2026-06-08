歌手のVaundy（26）が、テレビ朝日系「熱闘甲子園」のテーマ曲に書き下ろしの新曲「かげろう」を提供する。パワフルなロックナンバーで球児たちの夏を彩る。

♪この涙何のために流せばいい 目にかかる砂煙が魅せてった熱か――。グラウンドに立つ球児たちの熱い思いや涙を、重低音が鳴り響くアップテンポなメロディーに乗せた一曲。「積み重ねてきた日々を背負って、歓声あふれる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との闘いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた曲です」と込めた思いを明かした。

8月に開幕する全国高校野球選手権大会の応援ソングで、「熱闘甲子園」の他に全国の地方大会を追った「甲子園への道」など、同局系の高校野球関連番組にも使用される。過去にはウルフルズ、嵐、Official髭男dismら名だたるアーティストたちが担当してきた。

Vaundyは制作にあたり「どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだのですが、ストレートに“熱”と“闘い”を込めた楽曲となりました」と説明。「今年の夏、この曲が選手の皆さんとともにあることを願います」と期待した。

曲は9日のABCラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」で初めて流され、7月15日に配信リリースされる。（吉澤 塁）