◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

ラグビー界は、長く4強の時代が続いた。BL東京（東芝）、埼玉（パナソニック）、東京SG（サントリー）、神戸（神戸製鋼）。伝統、文化、スタイルを持つこの4強の牙城は厚かったが、その一角に食い込んだチームがある。東京ベイ（クボタ）は、2022年のリーグワン発足から4強、優勝、6位、準優勝、準優勝と上位の常連になった。躍進には、仕掛け人がいた。

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現在はチームで「ビジネスパートナーシッププロデューサー」を務める石川充氏（57）は、我が身を振り返って「上、上を目指す人生だったので」と笑った。

中・高時代のラグビー経験は、大阪・八尾市の無名公立校。一浪して入学した龍谷大で続ける気はなかったが、何となく入部したラグビー部を関西大学リーグの2部から1部に引き上げ、4年時は主将も務めた。クボタ入社時、チームは関東社会人リーグ3部。1部のチームからも声が掛かったが「上に上がっていくチームの方がいい」とクボタを選んだ。

5年間のクボタでの現役で、2部、1部、最上位の東日本社会人リーグへと昇格した。そのころ、強化に着手したクボタには、明大を中心に大学のスター選手が入社するようになった。石川氏と同じSHにも、後に日本代表になった西田英樹が明大から加入。試合出場機会が減り、東日本リーグ昇格を機に1997年に引退した。

しかし、チームは4強の壁に跳ね返され続けた。それどころか、トップリーグに属していた2010―11年シーズンには、トップイースト降格という大きな転機を迎える。翌年、マネジャーだった石川氏は「チーム統括（現在のGM）」の肩書きで、再建を託された。

「上を目指す」役割を任された石川氏が最初にしたのは、当時の社長にいきなり「中長期計画」を出すことだった。「強化のためのヒト・モノ・カネ」の言質を得るための突飛な行動だったが、益本康男社長から返ってきたのは、予想とは逆の言葉だった。

「こんなもんで強くなるんか。もっと大きなやつ、書いてこい！」

1つ1つ順を追って積み上げる強化計画は「優勝するビジョンがない」と突き返された。2009年にクボタの社長に就任した益本氏は、在任中に急死するまでの5年半で、グローバル化を中心にした経営改革で、会社の業績を急回復、急伸させたカリスマ社長だ。

優勝争いをするための中長期計画に書き直し、再び社長室を訪ねた。目の前で、益本社長がハンコを押した。ひと言、「やれ」と言った。

「それが、自分の中で1つのターニングポイントだった」

トップの許可は取り付けた。あとは、上を目指すだけだ。ただ、トップリーグから降格したチームには、人材、世代交代、そして文化の欠如と、問題は山積していた。