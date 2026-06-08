トレーラーなどの特殊車両による重量超過が横行しているのを受け、国土交通省は違反への対応を強化する方針を固めた。

運転手不足や燃料費高騰による過積載が違反の背景にあるとみられ、放置すれば事故の増加や道路の損傷につながる恐れがあることから、行政指導や刑事告発をしやすくし、違反の抑止につなげる。

特殊車両は全長１２メートル、幅２・５メートル、高さ３・８メートル、総重量２０トンなどの制限値を一つでも超えた車両。２０２４年度時点で２１１万台に上り、年々増えている。道路法に基づき、特殊車両の運行業者は、国や自治体などの道路管理者に車種、重量、通行経路、積載貨物などを申請し、通行の許可を得る必要がある。無許可や重量超過などの違反があった場合、業者と運転手にそれぞれ１００万円以下の罰金が科される。

国交省によると、全国の直轄国道４５か所前後に設置された自動重量計測装置（ＷＩＭ）による調査では、特殊車両の重量超過は２１〜２３年度に年１４万〜１５万回に上る。２３年度に重量超過の車両を運行していた約９０００業者のうち、約５０００業者は一度も許可を得ていなかった。

トレーラーなどの道路貨物運送業の運転手が高齢化で年々減少する中、一度に多くの貨物を運搬する傾向が強まっており、トレーラーの貨物量や積載率は増えている。燃料費も高騰する中、過積載による重量超過がさらに増える恐れもあることから、同省は今年度中に道路法に基づく規定を改定し、対応を強化することにした。

現行では、ＷＩＭで「３か月で２０回」の違反があった際に行政指導の「警告」を出すまで業者側に違反を通知していないが、無許可車両には１回目の違反で「注意喚起書」を送るようにする。「３か月で２０回」では警告に至るケースがほとんどなかったため、警告を出す違反の頻度も「２年で２０回」に変更する。

無許可を減らすため、刑事告発の基準も厳格化する。無許可の車両が歩道橋やガードレールなどの道路構造物を壊し、それが原因で６時間以上の通行止めが起きるのが要件となっているが、通行止めの有無にかかわらず、業者と運転手を道路法違反容疑で告発できるようにする。

同省によると、無許可の特殊車両による事故は２３〜２５年に全国で３２件発生。うち６件が死亡事故で、２３年には北海道千歳市の国道でトレーラーが停車中のトラックに追突し、２人が死亡するなどした。

同省幹部は「運転手不足などから特殊車両の大型化や積載率の上昇が進んでおり、事故の危険性は増している。職員による道路上での取り締まりも強化し、違反の速やかな是正につなげたい」としている。