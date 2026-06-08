シンガー・ソングライターVaundyが担当する、「第108回全国高等学校野球選手権大会」（8月5日開幕、甲子園）の応援ソング、テレビ朝日系ダイジェスト番組「熱闘甲子園」のテーマソングが「かげろう」に決まった。ABCテレビが7日、発表した。

「君よ八月に熱くなれ」から始まり、コブクロ、嵐らも担当してきた応援ソング。今年はVaundyが熱い戦いを繰り広げる球児たちの背中を押す。同局を通じ「積み重ねてきた日々を背負って、歓声あふれる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との戦いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた曲です」と説明。「どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだのですが、ストレートに“熱”と“闘い”を込めた楽曲となりました。今年の夏、この曲が選手のみなさんと共にあることを願います」とコメントを寄せた。

「かげろう」は「熱闘甲子園」のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される「ABC 高校野球中継」、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する「甲子園への道」（テレビ朝日系）など、高校野球関連番組で使用される。

9日放送のABCラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」（月〜木曜午前6時30分）の8時台にフル尺音源を初解禁。7月15日に配信リリースされる。