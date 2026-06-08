◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸２２―１３東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）

神戸が東京ベイを２２―１３で下し、創設５季目のリーグで初優勝を果たした。神戸製鋼として戦った前身のトップリーグを含め、２０１８〜１９年シーズン以来、７季ぶりの頂点。１３―１３で折り返し、後半は神戸がＳＯ李承信のＰＧで得点を重ねてリード。トライは奪えなかったものの相手を無失点に抑えた。日本選手権で歴代最多１０度の優勝を誇る古豪が復活した。今季終了後にニュージーランド（ＮＺ）代表ヘッドコーチ（ＨＣ）に就任するデイブ・レニーＨＣ（６２）は有終の美を飾った。東京ベイは３季ぶり２度目のＶはならなかった。

就任３季目で、タイトルをもたらしたレニーＨＣは「節目の日を祝うことができるのがうれしい」と自身の日本“ラストマッチ”を飾り、ほほ笑んだ。

神戸を学び、そして愛した。９５年に起きた阪神・淡路大震災は「目を背けるべきではない」と言い、神戸市内で毎年行われる追悼の「阪神大震災 １・１７のつどい」に参加し続けた。１季目は個人、２、３季目はチーム全員で祈りをささげた。震災から３０年の昨季リーグ戦。追悼の思いを込めた特別ジャージーを着用したが、「愛する人を失った方々には３０年も３１年も変わりはない。今季はなぜ着なかったのか」と残念がり、「復興への力、屈しない気持ち。本当にリスペクトしている」と強い愛着を示した。

選手時代は、肩のけがで２８歳で引退。その後、教師をしていたことが指導者としての礎になった。「つながり」を大事にするマネジメントだ。「選手がどう育てられたかを知り、何のためにプレーするかを再認識させる。街の歴史、先達の思いにも感謝しないといけない」。方向性を失いかけていた常勝軍団にプレーをする目的と、勝つ手段をもたらした。（吉村 達）

◆デイブ・レニー１９６３年１２月２２日、ニュージーランド出身。６２歳。母親の故郷・クック諸島の代表キャップ１。引退後に指導者となり、ＨＣとしてニュージーランドＵ２０代表、オーストラリア代表などを率いた後、２０２３年に神戸ＨＣ就任。特技はギターと口笛。好きな日本食はお好み焼き。愛称は「レンズ」。