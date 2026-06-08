シンガー・ソングライターのＶａｕｎｄｙ（２６）がＡＢＣテレビの“２０２６夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”として「かげろう」（７月１５日配信）を書き下ろしたことが７日、分かった。同曲は９日のＡＢＣラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」（月〜木曜・前６時半）で解禁される。

新曲への思いを「積み重ねてきた日々を背負って、歓声溢れる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との戦いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた」と説明。「どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだけど、ストレートに“熱”と“闘い”を込めた。今年の夏、この曲が選手のみなさんと共にあることを願います」とコメントした。

８月に開幕する「第１０８回全国高校野球選手権大会」の大会期間に「熱闘甲子園」（ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、朝から夕方まで連日放送される「ＡＢＣ高校野球中継」、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する「甲子園への道」（ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列放送）など、高校野球関連番組で使用される。球児たちの忘れられない夏を鮮やかに彩る。